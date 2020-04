Le mois dont ils ont été amputé en raison du confinement leur sera accordé avant la construction de la Maison des Parlementaires

Les recherches archéologiques menées à l'endroit où doit s'ériger la future maison des parlementaires wallons à Namur pourront finalement se prolonger jusqu'au 31 mai, a annoncé lundi le Service public de Wallonie (SPW). Les fouilles sur ce site localisé juste à côté du Parlement de Wallonie avaient commencé le 10 décembre et devaient durer en théorie quatre mois. Mais par respect des mesures de confinement, les archéologues avaient décidé d'interrompre leur travail à la mi-mars.

Vu cette situation, l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) avait sollicité un prolongement du délai initial, mais le Parlement n'avait pas accepté de reporter les fouilles au-delà du 10 avril. Selon plusieurs archéologues, toute fin prématurée du chantier risquait d'entraîner la perte irrémédiable de vestiges historiques d'importance majeure sur ce site à proximité de la Meuse et de la Sambre. Une pétition avait été lancée, recueillant en quelques jours près de 7.000 signatures et le soutien de sommités du patrimoine, de l'histoire et de l'archéologie.

Finalement, il a été convenu ce lundi que les fouilles pourront se prolonger jusqu'au 31 mai. "S'il est évident que les circonstances imposées par la pandémie ne permettront pas d'atteindre les objectifs initialement visés, une adaptation des méthodologies et une priorisation rigoureuse des problématiques archéologiques devraient permettre de rencontrer les exigences minimales dictées tant par le cadre administratif que par la communauté scientifique", selon le SPW.

Le chantier rependra de manière progressive. Cette reprise des fouilles nécessitera différents aménagements de la part du Parlement. Il s'agit principalement de mettre à disposition des archéologues davantage d'espace disponible en veillant à une évacuation régulière et rapide des terres sur la zone de chantier, en permettant l'installation de cabines de chantier supplémentaires sur le parking et en la mise à disposition d'un lieu de stockage temporaires des terres dans des « bigs-bags » avant leur expédition sur un site de traitement

En effet, les opérations de tamisage qui auraient normalement dû avoir lieu sur le site et pendant la fouille devront être différées et traitées sur un autre site afin de de maximiser le délai restant sur le terrain. Un travail des équipes scientifiques les week-end est également envisagé.

Début mars, c'est tout un quartier médiéval qui est mis au jour. Il est très lié à l'organisation et à la façon dont la vie se passait à Namur à l'époque médiévale. Le quartier est surtout lié au château des comtes de Namur, c'est-à-dire la Citadelle. Des portes et des fenêtres datant d'il y a 800 ans sont trouvées. Après ces découvertes, les archéologues s’apprêtent à travailler sur les niveaux carolingiens, mérovingiens, romains et préhistoriques du site.