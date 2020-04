La Société archéologique de Namur félicite ceux qui ont dénoncé l'intention du Parlement wallon de terrasser sans qu'elles aillent à leur terme.

La société archéologique de Namur se réouit du report des travaux de démolition du sous-sol de la future Maison des Parlementaires, ce qui permettra aux archéologues de poursuivre le chantier de fouille d’un quartier historique de Namur. "Sans préjuger des résultats de ces fouilles, le principe-même qu’elles puissent être menées garantira une meilleure connaissance de ce lieu de passage stratégique à l’entrée de la partie la plus ancienne de la cité", précise la SAN.

"C’est un chantier de plus qui va nous permettre de compléter le puzzle dans ce quartier portuaire et comtal de Namur. On affine, on découvre des niveaux sociaux différents, avec des réalités architecturales variées, dans une zone où on connaît déjà le château, l’hôpital, la chapelle, les rues, les remparts. Finalement, la photographie est de plus en plus précise et nuancée, de la préhistoire aux temps modernes", explique Raphaël Van Mechelen, responsable scientifique à l’Agence wallonne du patrimoine.

"La pétition d’initiative citoyenne qui a recueilli plus de 7.000 signatures a sans aucun doute contribué à cette décision", analyse la société archéologique de Namur qui félicite les personnes à l’origine de ce mouvement, de même que tous ses propres membres et sympathisants qui l’ont amplifié. Mais la SAN veut croire que ce ne fut pas la seule raison de ce revirement salutaire ; elle espère y déceler le signe d’une prise de conscience cohérente de la notion de patrimoine par les autorités régionales.

"En cette période difficile qui fauche les vies comme autant de mémoires individuelles, familiales et collectives, la fragilité de notre patrimoine immobilier, mobilier et immatériel est d’autant plus flagrante. Elle renforce en tout cas la Société archéologique dans sa mission de préservation, d’étude et de transmission de tout ce qui explique et justifie notre vivre-ensemble dans la belle ville de Namur et sa province", conclut la SAN qui réitère sa confiance envers "les dépositaires de notre passé et leur confirme sa présence à leurs côtés en tant que partenaire et passeur de nos richesses communes pour l’élévation des générations qui nous suivent, comme elle le fait depuis 175 ans".