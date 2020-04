Il a plaidé la cause des archéologues pour maximiser les chances d’ultimes découvertes

Comme nous l’écrivions ce mardi, un bras de fer se joue actuellement entre les archéologues et techniciens de l’Agence wallonne du patrimoine qui tiennent à terminer la période prévue de fouilles archéologiques qui leur reste et les élus du parlement wallon qui ont autorisé le terrassement immédiat sous leur future Maison des Parlementaires alors que le confinement a mis toutes les fouilles en suspens il y a un mois. Les premiers, lorsqu’ils ont appris par la presse que les couches de vestiges médiévaux, mérovingiens et romains allaient être condamnées prématurément, ont actionné tous les leviers possibles pour empêcher la destruction d’un pan entier de l’histoire namuroise.

Un de ces leviers s'est actionné. Maxime Prévot, bourgmestre de Namur (CDH), a réagi sur le réseau social Facebook. « J’ai été avisé le 9 avril en fin d’après-midi par un archéologue légitimement ému que le chantier de construction allait potentiellement reprendre dès le lendemain, le 10 avril. Cette reprise des travaux a été décidée à l’unanimité par le Bureau du Parlement wallon (PS, ECOLO, MR) fin mars. Ce très court délai, de surcroît en période de gestion de crise sanitaire, n’est pas propice à l’obtention d’un rabais de dernière minute afin que les dernières fouilles puissent s’effectuer. Je regrette que le petit mois additionnel sollicité par les archéologues n’ait pas été octroyé », écrit le mayeur. « Comme ancien ministre du patrimoine, je sais qu’il est toujours difficile de trouver un équilibre entre les phases de fouilles et l’exécution d’un chantier de construction. Mais l’expérience positive du Grognon, situé juste à côté, que j’avais balisée lorsque j’étais ministre, montre que c’est possible et que cela peut donner de beaux résultats ».

La ville n’est pas à la manoeuvre

Cependant, il s’agit ici d’un chantier régional et plus particulièrement du Parlement et la Ville ne Namur n’est pas à la manœuvre dans ce cas de figure, explique encore Maxime Prévot. « J’ai néanmoins pris l’initiative d’un contact avec le Parlement pour plaider la cause d’une intervention des archéologues, même réajustée à la baisse en nombre de personnes au vu du contexte sanitaire, pour maximiser les chances d’ultimes découvertes et réduire les regrets et dégâts irrémédiables. Il semble que les lignes bougent quelque peu, car on m’indique qu’une nouvelle proposition, dont j’ignore la teneur, aurait été transmise à l’Awap »