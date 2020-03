Le député provincial a questionné la première ministre Sophie Wilmès au sujet d'éventuelles mesures

Richard Fournaux, député provincial, vient d'écrire à la première ministre Sophie Wilmèse afin de la questionner au sujet de l'arrivée, possible, de Hollandais dans nos régions à l'occasion des vacances de printemps, qui auront lieu du 25 avril au 3 mai.

"Nos voisins ont l’habitude quand le printemps arrive et ses beaux jours, de venir en grand nombre attirés par nos Ardennes et leurs multiples dépaysement et distractions pour eux. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg sont principalement touchées avec leurs nombreux campings, domains de vacances, gîtes, B&B, etc... rien que sur Dinant, il y a de nombreuses mini habitations dans ces domaines, elles sont propriété de hollandais. Comment vérifier que tout est fermé quand ces gens sont bien propriétaires des chalets de vacances, caravanes..Ces personnes vont donc arriver, se promener partout et risquer de nous contaminer (ou d'être contaminés. Ils vont avoir accès à nos commerces d’alimentation, se rassembler, etc....Pourriez-vous me dire si le Gouvernement fédéral compte prendre des mesures à cet effet ?"