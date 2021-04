Un habitant de Cerfontaine a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour vente de stupéfiants. La justice le soupçonne d’avoir dealé. "Une perquisition a eu lieu chez lui après l’interpellation d’une connaissance. L’analyse de son téléphone laissait penser à un trafic", a indiqué le parquet de Namur. Deux balances de précision ont été retrouvées. "Monsieur a aussi caché une boîte avec du cannabis dans la chambre des enfants et a tenté de cacher son gsm." L’intéressé confirme avoir acheté du cannabis mais il n’en aurait pas vendu. "On fumait entre amis. Quand j’allais chercher, on me donnait de l’argent et je prenais pour eux en même temps. Je ne me faisais pas de bénéfices." "Fournir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, reste une infraction", a ajouté le parquet qui demandait une peine de travail. Jugement le 18 mai.