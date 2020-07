Aujourd’hui, elle souffre d’une incapacité permanente de 20 % et estime que la justice n’est pas assez rapide.

Nathalie est intervenue dans une dispute de couple qui se déroulait en pleine rue à Jemeppe-sur-Sambre le 27 septembre 2014. Un homme lui a asséné un violent coup de poing qui a entraîné une double fracture de la mandibule, un déboîtement de la mâchoire et la perte de 8 dents. « J’ai vu une jeune fille qui n’allait pas bien, elle était en pleurs et se disputait avec son compagnon. Elle avait l’âge de ma fille et j’ai voulu m’en mêler. Mon amie me l’avait déconseillé. La jeune fille m’a envoyé promener, son compagnon est arrivé en courant et m’a décoché une droite d’une puissance inouïe par l’arrière. Je suis tombée KO et on a dû m’opérer d’urgence pour une double fracture de la mandibule et un déboîtement de la mâchoire. »