Le prêche de Franz Coppens pour l’Église catholique dans le bulletin communal irrite.

Don Camillo vient-il d’être élu à Mettet ? C’est un peu le sentiment de certains qui ont découvert la prose de l’échevin Franz Coppens (CDH) dans le très officiel journal d’information communal. En substance, il appelle ses concitoyens à participer à une journée pastorale qui sera “un moment de joie, de redécouverte de la grandeur de l’Eglise”. On découvre dans cet article un véritable plaidoyer en faveur de la religion catholique : “Peut-être devons-nous réfléchir à une autre forme de christianisme”, “Comment accompagner les fidèles des paroisses traditionnelles et comment les inviter à revenir plus nombreux vers l’Eglise, avec le souci de maintenir l’esprit du culte ?”, interroge notamment l’échevin. Et cet ancien président de CPAS d’ajouter : “N’oublions pas qu’actuellement, dans notre pays, il existe encore de nombreuses personnes qui croupissent dans la misère et la maladie, et que leur seul espoir se trouve encore en se tournant vers l’Eglise”.

Des propos qui ont heurté plusieurs citoyens mais également les responsables d’associations laïques selon qui l’échevin a failli à son devoir de neutralité. “Échevin des cultes, c’est échevin de tous les cultes”, clame ainsi un concitoyen.

L'échevin se défend

Franz Coppens se dit étonné de la polémique suscitée par son article : “Le bourgmestre m’avait dit de faire attention à ne pas créer une polémique. Je me justifierai dans le prochain bulletin communal, je dois réfléchir à ma façon de réagir. On m’a sollicité et j’ai répondu favorablement en donnant un coup de pouce. Je ne cherche pas la bagarre, chacun a droit à ses opinions et je m’excuserai si c’est nécessaire”.

Selon lui, le problème c’est qu’il prend son job trop à cœur. “J’aide tous ceux que je peux. J’ai été élevé de façon chrétienne. Ce sont mes convictions, je les ai jamais cachées, je l’ai dit durant la campagne électorale. Mais si des laïques, des musulmans, des bouddhistes ou des Témoins de Jéhovah veulent organiser une manifestation à Mettet, je leur donnerai un coup de pouce également”.

Visiblement, l’échevin est stressé quand nous l’interrogeons. Il tente plusieurs fois de faire passer le message qu’il n’a pas voulu créer de polémique.

Mais, nous glisse un habitué de la politique locale, il est bizarre que cet article soit passé tel quel dans le bulletin communal. “Il existe certainement comme dans toutes les organisations politiques des gens qui relisent les articles avant publication. À Mettet, tout est contrôlé par qui vous savez et il est évident que certains avaient compris qu’une polémique allait suivre de tels propos. On peut se demander alors si en fait, Coppens n’a pas été piégé. On sait que certains trépignent à l’idée de le remplacer…”

Ca réagit aussi hors de Mettet

En dehors de Mettet, des réactions à cette publication nous sont parvenues. Ainsi, Fabrice Pirlot, président de la maison de la Laïcité de Sambreville se dit affligé par l’accaparement d’un organe de communication officiel d’une puissance publique au profit d’un seul et unique culte. À ce propos, il interroge : “N’est-il échevin que des cultes ? Pas des cultes et de la Laïcité ?”

Il poursuit : “Par ailleurs, la neutralité du pouvoir communal devrait interdire ce genre de “débordement”. Que cette personne soit manifestement croyante, chrétienne et catholique est son droit le plus strict. Son devoir, en tant qu’élu représentant l’intérêt général, est de s’assurer qu’il y a une place pour chacun en respectant une stricte neutralité”, ajoute Fabrice Pirlot dont l’association a décidé d’interpeller le ministre wallon des pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne.

De ce côté-là, on ne cache pas vraiment une certaine irritation. “L’échevin Franz Coppens a clairement dépassé les limites de ses compétences dans le journal communal, un rappel à l’ordre officiel va lui être adressé”, explique Olivier Rubay, chargé de communication.