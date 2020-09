En matière de ferraille, Roger n’y est pas allé de main morte : entre 2013 et 2018, il a vendu 905 tonnes à un centre de recyclage et a collecté la coquette somme de 175.785 euros. Ce qui représente, sur la période retenue, un revenu, net car évidemment non déclaré, de 2770 euros par mois. Questionnée au sujet d’un autre montant de 115.500 euros qui a transité par leurs comptes, Virginie signale « qu’elle a eu de la chance aux jeux de hasard ».