Comme en juin dernier, Pedro R. avait fait le déplacement depuis le Portugal pour assister à son procès. L’audience de ce mercredi était en grande partie consacrée à la plaidoirie de son avocat. Professionnellement actif dans le secteur de la construction, on reproche au citoyen portugais des préventions de faux, d’escroquerie, de blanchiment, de non-paiement de rémunérations, tout comme le fait d’être à la tête d’une association de malfaiteurs.

Pedro, considéré comme le dirigeant de cette association, a émis de faux formulaires de détachement de main d’oeuvre du Portugal vers la Belgique afin de payer des lois sociales et des salaires à des taux inférieurs aux barèmes belges. Selon l’auditorat du travail, 4 sociétés portugaises et 2 sociétés belges ont été mises sur pied par le prévenu, des membres de sa famille et des proches pour organiser cette fraude qui a duré entre 2011 et 2018. Elle a été découverte lorsque des ouvriers portugais ont été contrôlés sur des chantiers de construction de sociétés belges ayant pignon sur rue à qui les sociétés des prévenus fournissaient de la main d’œuvre.

L’enquête menée par l’ONSS et la PJF de Namur a permis de découvrir de fausses attestations de détachement dont découlent la non-déclaration des 673 travailleurs en Belgique et le non-paiement de cotisations ONSS pour un montant de 14.647.000 euros, "une vaste escroquerie au droit pénal belge, une fraude massive au système de détachement", selon le représentant de l’auditorat du travail Jérôme Deumer. Les ouvriers étaient payés au barème portugais et non belge, ce qui représentait pour les prévenus un avantage patrimonial illicite de 70.000 euros par mois.

5 ans de prison et 550.000 euros d’amende sont requis à l’encontre de Perdro R. Les peines requises à l’encontre de 8 autres prévenus varient entre 3 et un an de prison, les amendes vont de 27.500 euros à 275.000 euros. Des amendes de 2750 euros sont réclamées à l’encontre de 2 sociétés.

L’auditorat du travail requiert également des confiscations de 15.978.913 euros à charge de tous les prévenus en ce qui concerne les avantages patrimoniaux illicites perçus. Une somme de 7.120.468 euros, blanchie, selon l’auditorat du travail, est réclamée à 3 des prévenus, dont 4 millions à charge de Pedro R. L’auditorat du travail demande que ces sommes soient versées en priorité à l’ONSS, qui réclame un montant total de 20.750.939 euros, incluant 14.647.000 euros de cotisations éludées.

Me Lambert, conseil de Predro R., ne conteste pas les fausses conventions de détachement et les fausses factures, dont découle la prévention d’escroquerie. "Je tiens cependant à tempérer, tout n’était pas organisé en vue d’organiser une vaste fraude et de blanchir de l’argent. Il n’y pas d’organisation criminelle. Les sociétés de mon client ne sont pas fictives et ne constituent pas une façade pour une organisation criminelle, elles ont engagé et fait travailler du personnel. Il n’a pas respecté la législation sur le détachement de la main d’oeuvre car les travailleurs auraient dû être assujettis en Belgique, mais il a cependant bien versé des cotisations sociales au Portugal."

L’avocat du principal prévenu demande qu’il soit tenu compte de ces sommes versées dans le pays d’origine de son client et que celles-ci soient transférées vers la Belgique et déduites des montants qui lui sont aujourd’hui réclamés. L’avocat du prévenu estime également qu’à ce stade, l’avantage patrimonial, sur lequel se basent les confiscations, est difficilement évaluable.

Dans sa réplique, le représentant de l’auditorat du travail a précisé que les montants de cotisations sociales payés au Portugal n’étaient pas connus, mais qu’ils devaient être largement inférieurs aux montants qui auraient dû être payés en Belgique.

Jugement le 13 octobre.