Selon l'enquête menée par l'Inami, sa présence dans l'établissement était constante, que ce soit pour gérer et évaluer le personnel, faire signer des contrats, préparer les horaires, accueillir ou servir les clients, travailler en cuisine, ...Le prévenu aurait touché 66.399 euros d'allocations auxquelles il n'avait pas droit. En plus de ces préventions de fraude à la sécurité sociale, auxquelles s'ajoutent des retards de cotisations pour une dizaine de milliers d'euros, en 2018, plusieurs de ses travailleurs ont été contrôlés en défaut de dimona.

Constatant une volonté réelle de nuire et son état de récidive, l'auditeur du travail, Jérôme Deumer, réclame un an de prison et 3600 euros d'amende pour les fraudes à la sécurité sociale, ainsi que la restitution des 66.399 euros indûment perçus. Une amende de 16.000 euros est réclamée pour les absences de dimona.

Jugement le 14 octobre.

"Un fraudeur aux multiples compétences", c'est ainsi que l'auditorat du travail décrit Giuseppe P, le tenancier d'une pizzeria d'Andenne, qui faisait défaut lors de l'audience de ce mercredi. Alors que celui-ci était en incapacité de travail entre 2014 et 2018, et touchait des allocations à ce titre, il a cependant continué à travailler, parvenant même à faire fructifier les affaires de son entreprise.