Les organisateurs, S4 Productions, expliquent : "Notre structure est une ASBL qui regroupe différents profils du secteur culturel scénique, animés par l’envie profonde de relancer diverses activités dans le secteur culturel, en soutenant ses métiers et les secteurs d’activités également nécessaires à une manifestation (infrastructures, horeca, etc). Le principe tient dans ses objectifs, sa forme et sa régularité, en jouant chaque vendredi ou presque dans des lieux insolites tel que l’Abbaye de Floreffe, l’Académie équestre Leroy-Reda, le Kiosque de Dinant ou encore le musée de l’aviation"

Plus de 30 artistes ont déjà répondu présent, et c’est l’humoriste Belge Freddy Tougaux qui lance la première édition de cet événement. Vous pouvez réserver vos places en ligne ou via votre Night & Day : https://www.librairie.be/tickets/vendredilive/

Ce vendredi 09 juillet à 20h00, c’est l’Abbaye de Floreffe qui accueille le premier « Vendredi LIVE », un principe de showcases en toute intimité, qui circule dans toute la Wallonie ainsi qu’en région Bruxelloise avec des artistes du milieu musical, de l’humour, etc, afin de rompre les distances entre le secteur artistique et son public, par un principe qui tire sa force dans sa régularité.