Fosses-la-Ville: Fresheo s’est fait un nom en deux ans Namur Grégory Piérard © D.R.

Depuis octobre 2018, Marvin Ndiaye livre à domicile des plats sains, équilibrés et de saison. Voilà qui fait penser à Hellofresh si ce n’est que le jeune Fossois de 23 ans propose des barquettes de repas déjà cuisinés qu’il ne faut plus que réchauffer. Il en écoule désormais 3.000 par semaine dans toute la Belgique. Voilà qui illustre le chemin parcouru par Fresheo en à peine deux ans et demi. "Au départ, je cuisinais chez maman, j’avais des theromobox et j’allais tout livrer moi-même chez les clients", explique-t-il.