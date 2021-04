Une nouvelle fresque monumentale va voir le jour cette année dans le Tunnel d’Omalius, à Namur. Cette fois encore, après la création de Nean à Salzinnes (été 2019) et la future fresque de Jimmy Michaux au boulevard du Nord (printemps 2021), c’est le public qui pourra choisir l’œuvre qui sera réalisée parmi trois propositions du collectif belge Treepack. Cette nouvelle fresque, à la foi aquatique et fantastique, répond à la volonté de la Ville d’embellir Namur en intégrant l’art dans l’espace public.

Les citoyens et citoyennes ont jusqu’au dimanche 9 mai 2021 (inclus) pour voter pour leur fresque « coup de cœur » sur https://participation-en-ligne.namur.be/fr/tunneldomalius

Créé il y a 5 ans à Leuven, Treepack est un collectif spécialisé dans les peintures murales et l’art urbain. En collaboration avec des artistes belges et internationaux, Treepack revitalise des bâtiments anciens et des espaces publics peu attrayants, pour créer un cadre de vie plus agréable et plus coloré. En quelques années, le collectif a produit plus de 300 œuvres d'art de grande qualité en Belgique (essentiellement dans le nord du pays) mais aussi à l’étranger.

La peinture murale qui sera réalisée dans quelques mois à Namur plongera les automobilistes dans un univers à la fois aquatique et fantastique : des éléphants nageant en file indienne dans l’océan, des plongeurs explorant les fonds marins ou une baleine évoluant dans les airs aux côtés de méduses et d’un plongeur en parachute ? Des images empreintes de surréalisme qui apporteront de la couleur et une bouffée d’air frais aux « voyageurs » qui relieront Namur et Salzinnes via le Tunnel d’Omalius!

Cette fresque monumentale viendra enrichir un parcours urbain composé d’une vingtaine d’oeuvres Street Art. Objectifs de la Ville via Namur Confluent Culture ? Rendre l’art accessible au plus grand nombre, égayer la ville et renforcer son attractivité en transformant l’espace public en lieu d’exposition permanent. Pour ce faire, le service Culture a déjà fait appel à une vingtaine d’artistes street art locaux, mais aussi belges et internationaux. La volonté est aussi d’interpeller et de susciter la curiosité du public en variant les styles et les techniques et en alternant les installations éphémères et les oeuvres permanentes qui deviennent un élément du décor.