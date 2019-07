Elle a été constatée dans les travaux en cours entre l'avenue Gouverneur Bovesse et l'avenue Jean Materne.

18 h 30 : Ores annonce qu'une réparation provisoire a été effectuée. La voirie a été ouverte, la fuite localisée. La réparation définitive devrait prendre une heure supplémentaire. La fermeture d'une bande de circulation est toujours nécessaire à celle-ci. La réparation va se faire par balonnage : un ballon va être introduit dans la conduite afin d'isoler la partie abîmée, de l'isoler, la sectionner et la remplacer. Ores précise que le chantier mené place de la Wallonie l'était par une société sous-traitante de Fabricom, qui était mandatée par la ville pour poser des câbles de signalisation sous-terrains. La Zone de police Namur Capitale indique : "La situation se normalise. Les mesures de sécurisation de la place sont allégées. Les périmètres restent d’application pour le moment."

Une fuite de gaz est en cours en ce moment entre l'avenue Gouverneur Bovesse et l'avenue Jean Materne.

"En concertation avec Ores, nous avons décidé de faire évacuer le quartier sur un périmètre de 40 mètres autour de la zone de travaux où une conduite basse pression a été touchée", précise le commandant Pierre Bocca, de la zone de secours NAGE. "Peu de gens résident dans cette zone, il s'agit essentiellement de commerces mais nous préférons évacuer étant donné que l'on ne sait pas combien de temps les réparations prendrons."

Jean-Michel Brébant, porte-parole d'Ores, précise : "Une société effectuait à cet endroit un forage souterrain dirigé pour le compte de la Société Wallonne des Eaux. La conduite endommagée est une conduite souterraine récente en polyéthylène, faisant partie du réseau de distribution. Le fait qu'elle soit de type basse-pression implique que la déperdition de gaz n'est pas énorme. Quoiqu'il en soit, des terrassiers doivent ouvrir la voirie, jusqu'à trouver l'endroit de la fuite et réparer. Cela prendra un certain temps. Nous vérifierons également sur le réseau si des problèmes de distribution ne se posent pas. La réparation s'effectuera au plus vite vu l'impact de l'incident sur le trafic."

La zone de police Namur Capitale précise pour se part sur sa page Facebook : "Circulation des véhicules et des piétons est interdite à hauteur de la place de Wallonie ainsi qu'au carrefour des Avenues Bourgmestre J. Materne # Gouverneur F. Bovesse ("4 coins de Jambes"). Les pompiers de la zone NAGE et les services d'ORES sont déjà sur place et œuvrent à résoudre cette situation le plus rapidement possible. Merci d'éviter le centre de Jambes et de vous conformer aux injonctions des équipes de police présentes sur place."