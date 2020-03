Plusieurs équipes de police et de pompiers ont rapidement été envoyées sur place, la situation est à présent sous contrôle, précise la zone de police Namur Capitale. Les équipes d'Ores sont arrivées sur place et cherchent à déterminer la cause et le type de fuite.

Un périmètre de sécurité a été installé et quelques élèves ont dû être évacués d'une école toute proche.

Une fuite de gaz a eu lieu ce jeudi vers 15h30, rue Jean Chalon à Namur.