Trois nouveaux mandats d'arrêt ont été décernés pour assassinat et tentative d'assassinat dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui a eu lieu dimanche à Flawinne, indique vendredi le parquet de Namur.

Le parquet avait déjà annoncé une inculpation jeudi après-midi. Deux autres individus ont été placés sous mandat d'arrêt jeudi soir et un autre vendredi. Cela porte donc à quatre le nombre d'inculpés pour assassinat et tentative d'assassinat dans le dossier. Il s'agit de quatre hommes, nés en 1969, 1971, 1988 et 1994. Plus aucune personne ne doit être entendue pour l'heure, a encore précisé le parquet. Cependant, l'enquête se poursuit.

La fusillade a eu lieu dimanche vers 21h00 dans le centre de Flawinne. Son déroulement reste flou pour l'instant. Selon des témoins, plusieurs véhicules suspects auraient été signalés à proximité de l'habitation du couple. Cependant, seul un individu aurait tiré en direction de la victime et de sa compagne, lorsque ceux-ci sont sortis de chez eux avec leur chien.

L'homme abattu, un ferrailleur né en 1972, avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour menaces, coups et détention d'armes. Toujours selon des témoins, il était lui-même menacé et restait terré chez lui. Sa compagne a également été grièvement blessée par les coups de feu, mais est désormais hors de danger. L'hypothèse privilégiée par le parquet est celle du règlement de comptes.