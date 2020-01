Le cheminement de l’Eldorado en passant par la galerie Saint-Joseph et devant le Caméo jusqu’à la gare, cela fait plus de dix ans que la Ville affirme son intention de lui rendre sa splendeur.

Avec certains succès - la rue des Carmes, son cinéma flambant neuf, ses façades Art déco mises en valeur - et ses échecs dont la galerie dite Wérenne.

L’ancien échevin Arnaud Gavroy était pourtant confiant en 2016 dans son entreprise de contribuer à lui rendre son lustre d’antan. Il a commandé une étude approfondie coûteuse, fait le tour des propriétaires pour conclure un accord (la Ville n’est pas propriétaire des lieux), et pensait voir le projet aboutir en 2019.

Entre les études préalables et les 720 000 € prévus pour les travaux, cette restauration coûtera bien plus d’un million d’euros. Les Namurois ne vont pas s’en plaindre : ils sont les premiers à déplorer l’état - très sale - de ce passage obligé pour aller vers la gare.

© Swijsen



À terme, le sol sera neuf et antidérapant ; les verrières nettoyées, rétroéclairées et protégées de la pluie ; les parements des façades réparés ; les châssis des vitrines changés et plus obturées, une nouvelle entrée pour Hema créée au milieu de la galerie qui sera mise en valeur par un éclairage public et patrimonial.

La nouvelle majorité espérait que les travaux démarrent cet hiver. Mais c’était compter sans la complexité de l’ouvrage qui dissuade les soumissionnaires potentiels. Le marché a été relancé sous la nouvelle majorité par l’échevine de l’Urbanisme Stéphanie Scailquin puis par l’échevin du Patrimoine Tanguy Auspert qui gère le dossier.

C’est reparti pour un tour, nous confirme-t-il : un nouveau cahier de charges doit être rédigé pour un nouvel appel d’offres, mais les délais peuvent être plus rapides que lors des étapes précédentes, assure-t-il. "Le premier lot a trouvé un soumissionnaire et on va proposer un cahier de charges simplifié pour le deuxième lot qui concerne la verrière. On ne peut pas faire l’un sans l’autre car l’écoulement des eaux en bas est forcément lié à sa collecte en haut." Il espère voir les marchés attribués avant l’été pour démarrer le chantier encore cette année.

Galerie Saint Joseph: un éternel recommencement

Rénové en 2004 puis en 2011, le passage qui reliait le Cameo à l’Eldo est à nouveau très sale et ses commerces à moitié vides.

La galerie Saint-Joseph a fort décliné récemment. Pourtant, Namur lui a porté une attention particulière. Construit en 1948, le passage a subi son dernier lifting en 2011. Le revêtement du sol a été entièrement remplacé par de la pierre bleue naturelle et l’ensemble a reçu un vent de propreté et de fraîcheur qui est complètement oublié. Aujourd’hui, la verrière comme les murs et les sols sont sales et mal entretenus. La Ville a remplacé tout récemment l’éclairage bleu au sol défaillant : elle n’est propriétaire que de la surface au sol. Mais l’impression de saleté reste, renforcée par la fermeture de la moitié des surfaces commerciales.

© Veronesi



Du côté rue de Fer, Villeroy fait toujours le plein, le magasin de lingerie Rouge-Gorge marche toujours bien et les cornets de pâtes Delli pasta n’ont pas à se plaindre de l’affluence malgré des vitrines vides tout autour. À l’autre bout, le coiffeur tient encore le coup ainsi que la manucure et le tatoueur.

Mais la confiserie, la bijouterie, la boutique de vapotage ont fermé. Le restaurant de sushi a transformé ses fermetures sporadiques en fermeture définitive et, dernier en date, le bar à café a jeté le gant, laissant un mot d’adieu amer sur la porte.

Galerie d'Harscamp: un tout autre problème

Galerie d’Harscamp, on ne peut pas dire que le commerce soit flamboyant, mais le problème se situe ailleurs. La propreté ou la mauvaise fréquentation ne sont pas en cause. Et pour cause : un gardien veille. Cela fait environ deux ans que la crêperie La Mère Céline a mis la clé sous le paillasson à la sortie du passage côté Beffroi. Depuis, aucun commerçant n’a fait le pas de s’y installer. Pourtant, il s’agit d’un bel espace dans un quartier agréable. La preuve avec Craquage qui s’est installé juste en face et fonctionne très bien. Le souci : les charges liées à la copropriété. "Le loyer est élevé comme partout à Namur, mais pas extravagant. Par contre, il est presque multiplié par deux si on ajoute les charges demandées par la copropriété. Or, la surface n’a pas besoin des frais inhérents à la galerie (nettoyage, gardiennage…) puisque ses portes donnent directement sur l’extérieur. C’est dommage", regrette un entrepreneur qui avait un moment envisagé d’ouvrir boutique là-bas, mais a reculé devant des charges qu’il juge inappropriées.