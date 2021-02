L’Engie Agility Center est un datacenter hautement efficace implanté dans le parc scientifique Créalys, à Gembloux. Il permet à toute entreprise, de l’indépendant à la multinationale, soucieuse de sécuriser son infrastructure informatique de réduire, entre autre, les coûts de refroidissement. Affichant un haut niveau d’efficacité énergétique avec un PUE1 de à 1.25 alors que la moyenne dans le secteur est de 1.8, ce datacenter offre des performances énergétiques hors norme.

L’installation des 2000 panneaux photovoltaïques permettra de produire chaque année 971 MWh, soit 20% de la consommation électrique du datacenter. Cette production correspond à la consommation annuelle de 335 familles et permet d’éviter l’émission de 388 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond aux émissions annuelles de CO2 de 194 voitures personnelles au diesel. L’électricité renouvelable et produite localement sera entièrement auto-consommée par le datacenter pour alimenter les équipements informatiques du Groupe Engie.