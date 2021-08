Pour la quatrième année consécutive, « Le Wally en fête », est un week-end festif et familial au cœur de Gembloux organisé par la Ville et ses partenaires qui souhaitent animer les traditionnelles fêtes de Wallonie. Du 24 au 26 septembre 2021, les citoyens gembloutois et d’ailleurs, de toute génération, seront invités à partager en toute convivialité un ou plusieurs moments organisés, à se divertir et à découvrir la vie gembloutoise en centre-ville. Le marché sera animé par le passage d'artistes de rue et de musiciens.

Lors de la journée du samedi 25 septembre, le public sera invité, dans le centre-ville, à se balader au marché de créateurs et à y découvrir les artisans/producteurs.

Le service Dynamique Urbaine de la Ville de Gembloux lance un appel à candidature aux créateurs et artisans/producteurs pour son marché du samedi 25 septembre.

Le marché est ouvert exclusivement aux artisans, producteurs et créateurs. Le nombre d’emplacements étant limité, le service Dynamique Urbaine de la Ville de Gembloux se réserve le droit de sélectionner les participants.

L’objectif de l’événement est de mettre en avant un large choix de produits artisanaux, originaux et régionaux dans un cadre agréable, chaleureux et festif et ainsi permettre à des créateurs et artisans/producteurs de participer.

Il sera également possible de proposer, à un horaire fixé au préalable, des ateliers pratiques /workshops.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 août 2021.

Tout participant souhaitant s’inscrire au marché de créateurs et artisans/producteurs devra :

s’engager à respecter le règlement. Pour le télécharger, cliquez sur ce lien : Règlement du marché des créateurs et des artisans (pdf)

compléter le formulaire d'inscription en ligne en cliquant sur ce lien :

Formulaire d'inscription au marché des créateurs et des artisans

Renseignements : Caroline HUSKENS Service Dynamique urbaine de la Ville de Gembloux

Parc d'Epinal - 5030 Gembloux (Belgique)

081 625 555

dynamique.urbaine@gembloux.be