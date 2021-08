Il sera interdit de circuler et de stationner dans certaines rues.

La 43e brocante annuelle de la gare se tiendra avenue de la Faculté d'agronomie, avenue de la Station et rue Buisson-Saint-Guibert (le samedi)

La circulation et le stationnement seront interdits du vendredi 13 août à 22h au dimanche 15 août à minuit - à l'Avenue de la Station entre le rond-point et l'accès au parking de la gare (accès garanti via la Chaussée Romaine)

Le stationnement sera interdit du vendredi 13 août à 9h au dimanche 15 août à minuit - à l'Avenue de la Faculté d'Agronomie.

La circulation sera interdite du samedi 14 août à 5h au dimanche 15 août à minuit - à l'Avenue de la Faculté d'Agronomie.

L'Avenue de la Faculté d'Agronomie sera placée en sens unique (direction Gare de Gembloux). Le passage se fera sur une seule bande le vendredi 13 août. Une déviation est prévue via la Chaussée de Charleroi, les rues G. Masset, Pierquin, G. Docq et Sigebert.