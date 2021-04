Cette prime s’adresse aux propriétaires mais également aux commerçants locataires compris dans le périmètre du centre ancien protégé (voir le plan en cliquant sur ce lien) ou de l’opération de rénovation urbaine (voir le plan en cliquant sur ce lien).

L’objectif est d’encourager la revitalisation du centre et notamment de ses rues commerçantes via une mise en valeur du bâti. La prime communale s’élève à 40% du montant total des travaux réalisés (avec plafond différent selon le type travaux réalisés). Les trois types de travaux couverts par la prime sont : ravalement de façade (nettoyage, peinture, badigeon,…plafond à 2.000 €), rénovation (transformation de la façade, ouverture de baie,…,plafond à 3.500 €), embellissement des devantures commerciales et amélioration des accès (plafond à 1.000 €)

Ces primes sont cumulables si un travail sur l’ensemble est réalisé. Pour bénéficier de la prime, veuillez remplir le formulaire de demande de prime en cliquant sur le lien vers la demande de prime.