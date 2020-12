Les émotions de nos enfants peuvent nous laisser perplexes. Surtout avec le confinement, nous pouvons nous sentir dépassés et démunis. Pourtant, prévenir les crises permet de vivre plus sereinement le quotidien. Raison pour laquelle un webinaire a été organisé dans le cadre des ateliers de prénatalité et de la petite enfance gérés par le Service de la Petite Enfance de Gembloux.

Ce 28 décembre, à 20h, un atelier intitulé « comment accompagner les émotions de mon enfant ? » sera animé par la coache parentale Maëliss Layeux. Un live gratuit sur la page facebook GemblouxEnfance.