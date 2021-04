Gembloux : des aides communales pour les commerces les plus impactés par la crise sanitaire

Restaurants, instituts de beauté, centres de fitness ou sociétés d’événementiel… plus de 80 primes ont déjà été versées aux commerces gembloutois les plus impactés par la crise sanitaire, tandis qu’une vingtaine de dossiers supplémentaires sont en cours d’analyse. A ce stade, c’est un montant de 164.250 € que la Ville de Gembloux a d’ores et déjà versé aux enseignes locales concernées par cette aide exceptionnelle. Et ce n’est pas fini : la date de clôture des candidatures, initialement fixée au 31 mars 2021, a été prolongée par le Collège communal jusqu’au 15 avril 2021.