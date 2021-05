Depuis 2019, un véritable parcours d’art urbain a vu le jour à Gembloux grâce au projet PRIZME. Embellir, colorer, dynamiser le centre-ville tout en créant du lien, des rencontres et des échanges, voilà un beau et nouveau défi réussi que s’était lancé le Service Culture de la Ville, conjointement avec un comité et une série de partenaires. Un véritable engouement s’est d’ailleurs fait ressentir pour le street art et plus globalement pour la culture urbaine.

Cette année, en 2021, le projet PRIZME se poursuit en associant le tissu commercial à celui du secteur culturel et artistique.

Le talent des artistes ou collectifs sélectionnés contribuera, par la réalisation d’œuvres éphémères, à la mise en valeur et à l’identification de certaines cellules commerciales vides du centre-ville de Gembloux. Les créations se feront sur la surface extérieure de la vitrine uniquement. Il faudra néanmoins tenir compte et respecter son bâtiment et son environnement, en vue de l’embellir, de renouveler la perception du public, de surprendre, d’interpeller, d’intriguer ou encore de susciter de la curiosité.

Une quinzaine de vitrines ont été repérées et envisagées comme espace d’expression éphémère, principalement situées dans le centre-ville : Grand Rue, Rue Léopold, Place de l’Hôtel de Ville, Rue Notre-Dame, Place de l’Orneau, Avenue de la Station.

Un nouvel appel à projet est dès lors lancé aux (street)-artistes, photographes, graphistes-illustrateurs, dessinateurs de BD, tatoueurs professionnels qui ont déjà été à la manœuvre de ce type d’intervention. Le jury de sélection veillera aussi à ce que les projets sélectionnés se distinguent par leur caractère personnel, contemporain et innovant dans l’esprit du projet d’art urbain PRIZME.

Les questions des droits d’auteur, de rémunération et d’entretien seront traitées dans le cadre de la convention établie entre la Ville de Gembloux et l’artiste ou le collectif d’artistes, une fois les projets sélectionnés par le jury. En fonction du lieu choisi parmi les propositions, un montant entre 300€ et 1.100€ (TVA incluse) sera octroyé par intervention artistique.

Les dossiers de candidature sont attendus pour le 20 juin au plus tard (adeline.tenret@gembloux.be ou Ville de Gembloux – Service Culture Parc d’Epinal 5030 Gembloux). Et entre mi-août et mi-septembre, les passants pourront découvrir en live les artistes sélectionnés en pleine création.