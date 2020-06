Avec la pandémie de Covid 19 , le programme du Service Club Soroptimist Les 2 Sources a été quelque peu bouleversé.

Confinées et selon leurs talents , les 25 membres ont ouvert les portes de leur créativité et de leur générosité : qui chassant les élastiques devenus un bien précieux , qui sortant sa machine à coudre et échangeant les meilleurs tutos pour réaliser des masques, qui soutenant l’optimisme de la troupe, qui relayant les SOS d’asbl …

Ainsi, les œufs en chocolat vendus au profit des Perce-Neige ( Jambes ) ont été offerts au personnel soignant de la résidence « Les jours heureux » (Eghezée ) et au service d’urgence dentaire ( Bouge) ainsi qu’ à « L’Arche d’Alliance » ( Centre d’accueil pour femmes - Namur) avec une aide de 600 € pour l’achat de matériel scolaire pour les enfants de ces mères en difficulté.

Le Resto du Cœur de Gembloux a dû faire face à une demande accrue de repas pour ses bénéficiaires mais aussi pour les gens du cirque en situation critique ( Ecole du cirque de Gembloux ) : un chèque de 1500€ a été offert !

Plusieurs maisons de retraite pour personnes âgées ont bénéficié de masques « made by Sorops » ou commandés à Véronique B., couturière professionnelle de Perwez et amie du club. Au début de la crise, la demande était urgente !

Le docteur Schillings de la Clinique St Pierre , amie du club des 2 Sources, a lancé l’opération Colibri pour la confection de masques et de blouses de protection pour le personnel soignant : le club a répondu « présent » !

A Grez-Doiceau , la résidence « Les Anémones » qui accueillent des jeunes en difficultés psychologiques,familiales , scolaires a reçu des masques pour ses résidents et le personnel soignant . Idem pour SAPHEMO ( Service d’Accompagnement pour Personnes Handicapées En Milieu Ouvert – Auvelais ) qui soutient efficacement le club lors de l’organisation de son souper au profit du Resto du Cœur de Gembloux et lors de son jogging de septembre.

Le club commente : "Ceux qui reçoivent sont heureux mais ceux qui donnent aussi : les mercis reçus des personnes aidées donnent cette joie profonde d’avoir été là où il le fallait et quand il le fallait avec ses moyens même limités mais certainement avec son cœur et sa bienveillance. Oserions-nous ajouter que cette crise a soudé « à la vie , à la mort » les membres des « 2 Sources » tant par l’efficacité des actions menées que par l’humour des Whatsapps échangés chaque matin, qui apportaient sagesse et humour, recul et optimisme , partage des difficultés générées par le COVID 19 et la distanciation physique…"