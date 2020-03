La Ville a pris de nouvelles mesures ce début de semaine: l'administration et le CPAS ne sont joignables que par téléphone.

"En tout temps, le CPAS et Ville de Gembloux invitent chacun à faire preuve de bon sens et à respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène élémentaires. Le Collège communal reste particulièrement attentif à l’évolution en temps réel de la pandémie qui touche actuellement notre pays et prendra les dispositions complémentaires qui s’avèreraient nécessaires", précise le collège communal qui rappelle que "l'accès est interdit à tous les espaces de loisirs, quels qu'ils soient, intérieurs ou extérieurs" alors que certaines familles profitent du beau temps pour sortir leurs enfants à la plaine de jeux.

Accès téléphonique à l’hôtel de Ville et aux services communaux :

• Les portes de l’Hôtel de Ville sont fermées au public. Les services communaux sont accessibles sur rendez-vous.

• Il est vivement recommandé de postposer les démarches non urgentes et de privilégier la communication par courrier électronique avec les services communaux (https://www.gembloux.be/ onglet « ma commune » - services communaux) ainsi que le service « E-Guichet » mis à disposition des citoyens via le lien suivant : https://gembloux.guichet-citoyen.be/ (les documents seront ensuite envoyés par mail ou courrier postal).

• Si les citoyens ne disposent pas d’un accès à internet, il leur est demandé de prendre contact par téléphone via l’accueil (081/626.331).

• Toute démarche ou nécessité de rendez-vous doit faire l’objet d’une demande préalable (par e-mail ou téléphone).

• Les permanences des jeudi et samedi des Services Urbanisme et Population / Etat civil sont annulées. A titre exceptionnel, des rendez-vous sont envisageables le jeudi jusqu’à 19h (si les citoyens ne sont pas en mesure de se rendre à l’administration communale en journée).

Accès téléphonique aux services sociaux du CPAS :

• Le service social du CPAS reste accessible par téléphone (081/627.200) ou par mail (services.sociaux@cpas-gembloux.be) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

• Le CPAS de Gembloux dispose d’un service de transport qui peut assurer les demandes de première nécessité (comme la pharmacie par exemple) ou les courses ménagères des personnes à la demande auprès de Madame Caroline PAINBLANC : 0474/366.421 - Caroline.Painblanc@cpas-gembloux.be ou de Madame Anne DUMONT : 081/627.223 - anne.dumont@cpas-gembloux.be

• Les services de livraison des repas à domicile et d’aide-ménagères sont maintenus (081/627.223).

• Les permanences du service médiation et du service logement sont suspendues.