En dépit des innombrables barrières qui se sont hissées entre les citoyens et la culture, l’équipe de l’Atrium 57 a imaginé et construit un programme d’activités culturelles à vivre en plein air du 4 juin au 11 juillet 2021.

Durant 9 jours d’activités répartis sur 4 weekend, plus de 100 artistes auront l’occasion de se reconnecter aux planches et aux publics : entre concerts, théâtre de rue, spectacles jeune public, promenade découverte, formules repas et concerts, concerts familiaux et projections de concerts mythiques.

Les 4, 5 et 6 juin, l’Atrium fête ses deux ans et prend possession de la rue du Moulin, avec une programmation éclectique en plein air : concert folk/pop, flamenco, musique classique, spectacles jeune public et cinéma plein air.

Les 18, 19 et 20 juin sera un week-end entièrement dédié à la musique : french pop, blues, Cover, chansons françaises et chants balkaniques.

Les 3 et 4 juillet, l’humour s’invite au centre des débats avec des spectacles farfelus et délirants et des concerts rythmés et décalés.

Le 11 juillet, Atrium proposera une balade de quatre kilomètres au gré des découvertes artistiques. Un moment de poésie romantique et artistique pour vous permettre de découvrir un petit bout du magnifique et vaste réseau de mobilité douce qu’offre le territoire de vie de la commune de Gembloux. L’animation se déroulera de 14h00 à 19h00. Le tracé du parcours vous permettra de revenir à votre point de départ à la gare de Gembloux en passant par la tranquillité du quartier.

Descriptif complet des escapades à partir de ce lien : https://atrium57.be/les-escapades-estivales-de-latrium57/

La réservation est obligatoire. Chaque activité est proposée au prix unique de 5 euros. Les participants auront la possibilité de composer leur programme personnalisé.