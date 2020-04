La Ville de Gembloux confirme sa volonté de fournir un masque de protection lavable et réutilisable à tous les Gembloutois âgés de 12 ans et plus.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Gembloux a mobilisé toutes ses ressources propres et celles de ses partenaires afin de venir en aide aux publics les plus exposés. Pour équiper les services de 1ère ligne de matériel de protection, plusieurs milliers de masques ont ainsi été livrés aux prestataires de soins, infirmières, médecins, dentistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, etc.

Le Collège communal veut maintenant étendre cette démarche de solidarité à l’ensemble de la population en fournissant un masque en tissu à chaque habitant de 12 ans et plus.Dans les prochains jours et les prochaines semaines, ces masques seront distribués progressivement, au fur et à mesure de leur confection. Ils seront déposés dans toutes les boîtes aux lettres de l’entité.

Si vous souhaitez renforcer et soulager les équipes de distribution, vous pouvez vous faire connaître auprès du Cabinet du Bourgmestre en composant le 081/625.551 ou en adressant un mail à benoit.malisoux@gembloux.be. Pour diversifier ses sources d’approvisionnement, la Ville de Gembloux a fait appel à des entreprises privées, à des structures d’économie sociale, mais aussi et surtout à un réseau particulièrement actif et efficace de couturières bénévoles.