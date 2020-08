Oh! Qué Tal Kawa, la cafétéria citoyenne de Gembloux, a rouvert ses portes les mardis matin à l’Atrium 57 (rue du Moulin).

Ce qui ne change pas: rendez-vous est fixé chaque mardi entre 9h et 12h pour un petit-déjeuner gratuit, ouvert à toutes et tous avec, au menu, de la convivialité et des rencontre.

Ce qui a dû être adapté en raison des mesues covid-19: accueil à l’Atrium Café; port du masque obligatoire jusqu’au placement à table et désinfection des mains à l’entrée; pas de déplacement inutile; accueil de maximum 24 personnes en même temps et une heure par personne afin de permettre au plus grand nombre de participer

La cafétaria participative Oh! Qué Tal Kawa, a vu le jour en mai 2016 et est le résultat d’une réflexion collective impliquant plusieurs partenaires. Le Centre Culturel, le Service Entraide Migrants, le Resto du Cœur, la Maison Croix Rouge, le Ressort et la Ville de Gembloux se sont associés pour donner corps à ce projet et ont conclu à cet effet une convention de partenariat.

Ouverte à tous , chaque mardi matin de 9 h à 12 h , cette cafétéria veut favoriser l’insertion socio-culturelle et la création de lien social, en permettant aux Gembloutois de bien commencer la journée autour d’un petit déjeuner varié, dans un espace convivial.

La logistique organisationnelle est prise en charge à tour de rôle par un des partenaires qui délègue un travailleur social. Les déjeuners peuvent être offerts notamment grâce à la très aimable contribution de divers commerces proposant leurs invendus.

Le Centre culturel met à disposition les locaux et la Ville de Gembloux, via une aide financière octroyée dans le cadre de son Plan de Cohésion sociale, garantit la viabilité du projet.