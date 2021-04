La Ville de Gembloux souhaite à nouveau proposer aux jeunes Gembloutois des jobs de vacances qui consistent à réaliser des petits travaux manuels ainsi que des actions de retissage de liens intergénérationnels pour le bien de la collectivité locale.

Cette action vise à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et à impliquer les jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur environnement ainsi qu’à développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté (personnes âgées, handicapées, démunies,…). Les différents projets favorisent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens dont l’image réciproque ne manque pas de s’enrichir au fil des contacts et des réalisations.

La Ville recherche des jeunes motivés âgés de 15 à 21 ans, inscrits aux études et habitant la commune.

- Ils seront engagés pour une durée de 10 jours ouvrables, travailleront maximum 7heures par jour et seront rémunérés 7 €/heure.

- Ils devront impérativement se rendre disponibles pour une évaluation de santé préalable à l'embauche fin juin (obligation légale - sur convocation).

- Les jeunes sélectionnés et leurs parents devront être disponibles pour la réunion de présentation des projets visant à rappeler les objectifs de l’opération et signer les contrats, le lundi 28 juin 2021 à 17h30.

Description des projets

1. Dans les coulisses de la Ville de Gembloux.

Encadrement par le Steward urbain, l'Accompagnatrice sociale de proximité, les services Travaux et Espaces verts de la Ville ainsi que l'équipe de la Bibliothèque communale.

Du lundi 05 au vendredi 16 juillet 2021

Horaire de 07h00 à 15h00 ou de 08h00 à 16h00 en fonction des horaires d'application aux équipes et agents communaux encadrant le projet.





2. Projet d'accompagnement intergénérationnel OU de découverte des coulisses d’une maison de repos

Encadrement par Imagin'AMO et les maisons de repos du CPAS de Gembloux.

Du lundi 05 au vendredi 16 juillet 2021



Le formulaire de candidature est disponible sur le site de la Ville et doit être complété pour le dimanche 16 mai.





Pour tout autre renseignement : Proximite@gembloux.be ou 0478/90.88.05