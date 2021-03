Forts de l’expérience du centre de vaccination Saint-Luc Bouge, l’Association des Généralistes de la Haute Hesbaye Namuroise (AGHHN) et avec l’aide de ses partenaires, en particulier la Commune de Gembloux, a pu finaliser cette structure en un temps record (10 jours).

A Gembloux, le centre ouvre dès le 30 mars. Celui-ci se situe dans le bâtiment du Centre sportif de l’Orneau, Chaussée de Namur, 28. Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce site présente l’avantage d’être pourvu d’un vaste parking.

Conformément aux décisions du Gouvernement wallon, l’antenne fonctionnera une semaine sur trois, du lundi au samedi.

En semaine : de 8h à 20h (sauf le mardi 30 mars de 9h à 18h). Le samedi : de 8h à 16h. Deux lignes de vaccination seront ouvertes. Cette antenne pourra administrer environ 2700 vaccins par semaine.

La gestion du centre sera assurée par les Docteurs Donner et Botson. Dans un esprit de confiance, de proximité et de soutien à la vaccination, les médecins de l’AGHHN vont assurer la permanence médicale sur place. Des infirmiers et un pharmacien complèteront l’équipe médicale.

Attention : Seules les personnes munies d’une inscription seront acceptées. Le centre de vaccination de Gembloux est une antenne de proximité et sera dédiée aux habitants des alentours.

Comment vous inscrire ? Dès réception de votre convocation, vous êtes invité(e) à vous connecter sur le site https://jemevaccine.be pour choisir le lieu (à Gembloux ou ailleurs), la date et l’heure qui vous conviennent. Si vous ne parvenez pas à vous inscrire, vous pourrez prendre rendez-vous par téléphone au n° 0800 45019.