L'éditeur Things3D et les développeurs Apocalypse Hunters et Fire Falcom annoncent que leur jeu de tir en réalité virtuelle (FPS VR) à succès Pew Pew, Stuff Dies vient de recevoir sa première importante mise à jour et a été mis en avant par la fameuse plateforme SideQuest.

Le jeu de tir apocalyptique présenté comme "hilarant" nécessite désormais que les joueurs gardent un œil sur le ciel, ainsi que les hordes de monstres extraterrestres qui les chargent depuis le sol. La mise à jour de ce mois d’août envoie des soucoupes volantes d'en haut, ajoutant un tout nouveau goût de folie à l'action du tireur d'arène.

«Ces nouvelles super fonctionnalités sont basées sur les commentaires de la communauté des joueurs en réalité virtuelle, de nos concepteurs de jeux et de nos premiers retours», déclare Nicolas de Kerchove, CEO d'Apocalypse Hunters. "Cette toute nouvelle version du jeu apportera plus d'engagement, de plaisir et de surprises à tous les fans de jeux de tir VR!"

Les ovnis ne sont pas les seuls éléments qui tombent du ciel dans la nouvelle version de Pew Pew, Stuff Dies. Des caisses mystérieuses peuvent maintenant tomber du ciel devant les joueurs. Celles-ci peuvent contenir des munitions et des avantages, mais elles pourraient tout aussi bien être un envoi de monstres enragés et sauvages. L'allocation des munitions a été rééquilibrée, et une option de munitions infinies fait partie des ajustements. C’est pour les joueurs qui aiment tirer sans arrêt en rafales. Grâce à ces améliorations de l'expérience utilisateur, la mise à jour Pew Pew, Stuff Dies a rapidement a été sélectionnée comme une des favorites du personnel sur SideQuest, site spécialisé et reconnu par la communauté des gamers.

Le jeu est sorti sous format gratuit tout en laissant la possibilité aux utilisateurs de rétribuer les développeurs. Il peut être téléchargé dès maintenant à partir de SideQuest moyennant un don recommandé de 4,95 euros. Pew Pew, Stuff Dies est disponible sur Sidequest : https://sidequestvr.com/app/1095/pew-pew- stuff-dies-vr

Apocalypse Hunters est le studio gembloutois primé derrière l'univers du jeu et la conception de jeu de Pew Pew, Stuff Dies. Le studio possède une expertise en AR / VR et en jeux mobiles basés sur la localisation. www.apocalypsehunters.com