C’est un dossier qui a démarré en 2016, lorsque le promoteur Mitiska Reim NV s’est d’abord mis en relation avec les différentes autorités compétentes (NDLR : Commune de Gembloux, Région wallonne, Services DGO1, 4 et 6) pour proposer la création d’une zone commerciale au sein de l’actuel site ayant appartenu aux Meubles Socquet. On parle notamment de l’implantation de 6 enseignes commerciales, avec un centre dédié à l’aide à la personne (centre de revalidation) et un centre de loisirs (un parc à trampoline). La plupart des unités auront au minium 625m2 de surface brute au sol. "Au fil du temps nous avons travaillé et fait des concessions en fonction des remarques et attentes de chacun. Finalement, un projet est mis en place et il ne fait pas l’objet de restrictions particulières au moment où la demande de permis est introduite. Aujourd’hui, le dossier est quand même bloqué par la Région wallonne. Comment le vit-on ? Je suis un peu triste, car nous avons fait le nécessaire pour proposer un projet qui tient la route et qui répond aux besoins des Gembloutois", explique cette semaine Bram Thomas, le promoteur.



Les raisons évoquées par la RW mentionnent notamment que ce projet pourrait être en concurrence avec l’activité des commerçants du centre-ville. Pourtant, c’était justement une des principales préoccupations du promoteur de ne pas se "faire la guerre." "Notre ennemi, c’est internet ! Le centre-ville et nous sommes plutôt complémentaires. On se complète. Les enseignes qui souhaitent s’installer ne peuvent le faire au centre-ville, faute d’espace disponible. Les commerces ne sont donc pas concurrents et en plus, ces nouveaux commerces répondent aux attentes des citoyens. Avec la Ville et justement pour ne pas interférer avec les commerçants du centre-ville, nous avons convenu qu’aucun magasin lié à la vente de vêtements ou de chaussures ne pourrait s’y installer durant les 20 prochaines années. Nous avons même pensé à une signalisation particulière pour indiquer où se situe le centre-ville de Gembloux", poursuit-il.



A ce stade, le promoteur a décidé d’intenter un recours. Il faudra le faire avant le 26 mai. A noter que ces enseignes et ce projet s’intégreront dans le quartier Enée. "L’enjeu est effectivement de faire vivre ce nouveau quartier à différents moments de la journée et pour des activités diverses. Créer un véritable espace convivial et vivant ouvert à tous", conclut-il.