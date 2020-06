Une vingtaine d'agriculteurs ont suspendu leurs bottes à un tractopelle vendredi midi au rond-point Didi, à Gembloux.

Des actions similaires étaient également menées ailleurs en Wallonie, dans le cadre de la campagne "J'en ai plein les bottes" de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA). L'opération se déroulait alors que le Conseil européen envisage de réduire de 31 milliards les aides apportées aux agriculteurs pour la période 2021-2027.

Le dépôt des bottes se veut le symbole "du désarroi du monde agricole face à la non-reconnaissance de tous ses efforts et encore plus face à toutes ces incohérences des décideurs politiques qui veulent toujours plus avec moins", a expliqué la FWA.

"C'est aussi un message vers les décideurs et vers la société pour leur demander s'ils veulent encore d'une agriculture forte et compétitive en Wallonie."