Le Conseil communal de Gembloux a adopté pour la nouvelle liaison entre Gembloux et Lonzée le statut F99c. Cette signalétique limite l’accès de certains chemins ruraux à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers

"Du rond-point de la N4 vous relierez facilement le Zémont sur les hauteurs de Lonzée et en parallèle de la rue de Lonzée sur une voie apaisée, vous pourrez rejoindre la Peau de chien en direction de Petit-Leez, du foot de Sauvenière ou du Try-Lambord. Le lien avec la rue des Sorcières est effectif et explique la mise en sens unique limité de la rue de la Goyette. En parallèle du chantier en lui-même, de nombreux panneaux de signalisation seront implantés pour mieux guider les cyclistes désireux de rejoindre le Ravel, le Centre-ville et les villages avoisinants. Nous espérons pouvoir inaugurer l'itinéraire à l'occasion du Vélorneau 2020 si le Covid le permet", se réjouit l'échevin Gauthier le Bussy.

Cet investissement est réalisé dans le cadre du PCDR (Programme Communal de Développement Rural) et subsidié par la Région wallonne.