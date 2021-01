L’opération « 19 Orno » se poursuit en 2021

En soutien à l’économie locale, la Ville de Gembloux a décidé de prolonger l’Opération « 19 Orno » en 2021. Les effets continus de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat de citoyens comme sur le portefeuille des commerçants en sont les principales raisons.

Quel que soit son âge, chaque Gembloutois a droit, pour un montant de 10 €, à un billet « 19 Orno » par personne. Valeur ? 19 € ! Ainsi, pour 2021, ce ne sont pas 9 mais 18 € par personne offerts par la Ville, pour ceux qui n'en ont pas encore profité.

Pour ceux qui ont déjà participé en 2020, c'est 9 € de plus !

Vous pouvez utiliser les billets de 19 Orno (ceux de 2020 ET ceux de 2021) jusqu'au 31 mars 2022. Prenez rendez-vous pour venir vous les procurer à l'Hôtel de Ville (Parc d'Epinal - Gembloux) : tous les mercredis de février 2021 de 13h30 à 16h00, toujours après avoir pris rendez-vous au numéro 081/626.331.

Plus d’informations : Service Finances : francoise.boucher@gembloux.be ou 081/626.363.

Balades collectives

En ces temps difficiles, nos liens sociaux sont mis à mal. Envie de bavarder ? De vous promener ? « Caravane, le Réseau qui roule » propose de balades collectives, par 4 dont un accompagnateur, en ville, dans les campagnes ou dans les bois selon vos propositions.

Ces rencontres se font uniquement sur inscription et dans le respect des règles en vigueur.

Plus d’informations : Plan de Cohésion Sociale : 0478/90.88.05

Prime pour langes lavables

La Ville de Gembloux octroie une prime visant à favoriser l'utilisation de langes lavables pour les bébés. Il s'agit d'une prime d'un montant forfaitaire de 50 % sur la facture d'achat des langes lavables avec un maximum de 100 €.

Plus d’informations : Service Environnement : Martine Hairion

martine.hairion@gembloux.be ou 081/626.325

Appel pour la Commission consultative communale vélo de Gembloux

La Ville de Gembloux a déposé sa candidature au projet « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » lancé par la Région. Pour accompagner cette candidature et les projets cyclables communaux, la Ville a décidé de renouveler la composition de sa Commission Consultative Communale Vélo (CCCV).

Les missions principales de cette commission sont de garantir la concertation en assurant le suivi de la politique cyclable, la coordination et l’information entre les acteurs du développement cyclable. Elle améliore et contribue au développement de la pratique du vélo sur le territoire communal.

La CCCV se réunira à plusieurs reprises entre mars et juillet 2021 puis plus épisodiquement jusqu’en 2024. Outre des représentants des services communaux, de la CCATM (Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité), du Service Public de Wallonie, il est fait appel aux citoyens volontaires.

Plus d’informations : Service Mobilité : mobilite@gembloux.be