Le GAGx, Groupe Alpha Gembloux, est à la recherche d’adultes bénévoles pour assurer auprès d’adolescents, élèves du secondaire supérieur du soutien scolaire individuel. A savoir aider des élèves qui ont une difficulté spécifique quant à une ou plusieurs matières (particulièrement français, mathématique, physique et chimie) mais aussi de l’accompagnement scolaire.

Le projet d’accompagnement scolaire du GAGx est un nouveau projet pour répondre aux difficultés que les adolescents vivent dans leur scolarité du fait du confinement : difficulté à se concentrer, souffrances dues à l’isolement, besoin de se sentir moins seul face à la matière et besoin de travailler en petits groupes.

Le principe : par groupe de 3 + 1 accompagnant. On discute, on échange quant à sa méthodologie, on s'exprime quant à ses difficultés par rapport aux mesures sanitaires, on avance dans son travail scolaire en se sentant soutenu par le groupe et par l'accompagnant et on a l'opportunité de lui poser des questions de compréhension de la matière. Tout cela avec un accès internet et la mise à disposition de tablettes et d’une imprimante.

Public concerné : les adolescents du secondaire.

Ces bénévoles bénéficieront d’un encadrement-formation avant de pouvoir œuvrer sur le terrain.

Les personnes intéressées peuvent soit s’inscrire sur le site www.gembloux.be, soit prendre contact avec la coordinatrice, Natalie Van Wetter au 0477/58 25 60.