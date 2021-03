L'écrivain public propose gratuitement et en toute confidentialité un accompagnement à la compréhension et à l'écriture de textes. Il aide les personnes qui le sollicitent à comprendre les courriers qu'elles reçoivent, à formuler leurs réponses mais aussi à exprimer leurs requêtes ou rédiger leurs écrits.

Il accompagne les citoyens pour tous types de demandes : rédiger des CV et lettres de motivation, accompagner la réalisation de travaux d'études, rédiger des lettres de réclamations diverses par ex. à des fournisseurs d'énergie, rédiger des courriers adressés à des avocats, juges, la police etc., rédiger des récits de vie ou des courriers personnels mais aussi remplir des formulaires en ligne.

Les demandes d'aide administrative ayant changé, notamment concernant les outils numériques (décryptage du jargon, démarches administratives sur internet), l’écrivain public propose un service d'accompagnement élargi au départ d'outils numériques (tablette et smartphone).

Consultations sur rendez-vous (0492 / 88 90 55) ou lors des permanences (lundi et mercredi de 13h30 à 17h à la rue Sainte Adèle, 15 à Gembloux).