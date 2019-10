Le conducteur était sous l'influence de la boisson et roulait sans permis valable

Ce samedi vers 14 h 40, un habitant de Sombreffe âgé d'une soixantaine d'années a percuté un poteau d’éclairage au rond-point de Gembloux.

Il a pris la fuite mais s’est arrêté non loin de là, à proximité de la gare où il a été contrôlé par une patrouille de la police locale. Après contrôle, il s'est avéré que le conducteur était non seulement sous l’influence de la boisson mais également sous le coup d’une suspension de permis depuis un an et demi et n’avait pas passé les examens requis après déchéance. Amené au poste, il a pu regagner son domicile après les contrôles d'usage mais... comme passager du véhicule.