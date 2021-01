Un espace dédié à la récupération a récemment vu le jour au Recyparc de Gembloux. Son objectif : donner une seconde vie à vos objets.

"La Ville de Gembloux en effet à cœur de réduire la production de déchets et d’économiser les ressources naturelles en favorisant les circuits courts, l’emploi et le lien social à l’échelon local. Le réemploi et la réutilisation font partie de ces enjeux-là. Vous êtes, en effet, nombreux à penser que certains objets jetés au Recyparc peuvent encore servir. BEP Environnement, sollicité par la Ville de Gembloux, a développé ce service au Recyparc de Gembloux et s’associe pour ce faire à son partenaire privilégié en matière de réutilisation, la Ressourcerie Namuroise."

Un agent valoriste, formé par la Ressourcerie, repère dans les coffres et remorques des usagers ainsi que dans les conteneurs, les objets, outils, matériaux, etc. encore en bon état. Ensuite, il les met en avant dans l’« Espace récup’ » du Recyparc. Les usagers amenant leurs déchets au Recyparc, peuvent passer par cet « Espace récup’ » et y reprendre ce qu’ils souhaitent, évitant par ce geste que des objets, encore en bon état, ne se retrouvent dans un des conteneurs et ne partent trop vite au recyclage.

Les objets que vous pourriez y trouver : mobilier, objets de décoration, jouets et jeux et d’extérieur (patins à roulettes, luge, tobogan, …), vinyles, livres, meubles, matériaux de construction, mobilier de jardin, articles de puériculture, électroménagers, …

N’hésitez donc pas donner une nouvelle vie aux objets en bon état qui ne vous sont plus utiles en les déposant dans cet espace dédié et à venir en récupérer des nouveaux.