La Ville de Gembloux a réalisé un mini-site pour présenter les développements attendus derrière la Gare et regrouper de nombreux documents utiles en un seul et même lieu. Une plaquette de présentation complète a également été élaborée.

La ville indique : "Il est rare qu’une Ville ait l’opportunité de redessiner un quartier de ville, de « reconstruire la ville sur la ville » pour utiliser le jargon urbanistique, d’anticiper les nouvelles façons d’habiter et se déplacer. La Ville de Gembloux n’est pas propriétaire des terrains mais a pu au tra­vers d’un outil urbanistique (le PRU) en baliser le développement futur et éviter que des projets immobiliers insuffisamment concertés ne donnent naissance à un quartier sans âme. Ce document a été soumis à l’enquête publique à l’automne 2019 puis présenté au Conseil communal et enfin validé par la Région wallonne en ce mois d’octobre 2020. Il revient donc à présent aux promoteurs de présenter leurs projets dans le respect de ce cadre global. Récemment, un premier projet a été déposé. Le mini-site le relaie. Le redéploiement du quartier s’étendra naturellement sur de nombreuses années. Au fil des années, ce mini-site sera le réceptacle adéquat pour centraliser les informations relatives à l’évolution de ce quartier nouveau."

Baptisé « La Croisée des Champs », ce premier projet d’initiative privée a fait l’objet d’une Réunion d’Information Publique (RIP) virtuelle.

Ce dossier peut être consulté à cette adresse : https://croiseedeschamps-rip.be/.

Le site consacré au projet : https://pru-gare.gembloux.be/