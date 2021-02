Le 4 janvier dernier, le député wallon Stéphane Hazée interpellait par écrit Philippe Henry, Ministre de la Mobilité au sujet de la sécurisation de la N29 à Corroy-le-Château (carrefour du Monty, traversée cyclopiétonne et remise en état des pistes cyclables). Fin 2018, il avait déjà interpellé Carlo Di Antonio à ce propos et la somme de 150.000 euros avait été inscrite dans le Plan Infrastructures et Mobilité pour tous pour la création d’une piste cyclo-piétonne. Depuis lors, une démarche et des échanges entre la Ville et la Région ont pris forme et la question du carrefour du Monty a été abordée par la Commission provinciale de Sécurité routière. Par ailleurs, le placement d'un radar à cet endroit, sollicité par la Ville au travers de la zone de police Orneau-Mehaigne, a été accepté et annoncé par la Wallonie. Stéphane Hazée voulait dès lors savoir où en était la Région dans sa réflexion.

Le Ministre a répondu que le SPW a proposé de resserrer le carrefour, créer des îlots pour éviter les dépassements, créer un passage suggéré pour les clients du TEC et retracer en rouge les pistes cyclables existantes. La CPSR a aussi conclu que l’installation d’un radar verbalisant au droit du carrefour du Monty était nécessaire. La mise en service est prévue pour le mois de février 2021. La commune a aussi choisi ce carrefour pour l’installation du feu tricolore. Un projet est maintenant en cours au SPW