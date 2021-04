La Ville de Gembloux souhaite soutenir les initiatives locales nouvelles en faveur de la jeunesse.C’est pourquoi, elle a décidé de relancer l’appel à projets « Subside jeune».

Un montant de 5.000 euros a donc été inscrit au budget pour soutenir financièrement des projets réalisés par et/ou pour les jeunes ; des projets qui sont, habituellement, difficilement subsidiables autrement. Les projets devront être adaptables afin de vous soutenir au mieux dans le contexte de l’évolution de la crise du Covid.

Parmi les conditions fixées, notamment, le projet doit se dérouler sur le territoire de Gembloux et être porté par et pour les jeunes (le projet ou l’activité subsidiée peut se faire au bénéfice d’un projet qui se déroulera, lui, à l’étranger), il doit être réalisable dans l’année qui suit l’octroi du subside (date de versement), il doit tenir compte du contexte de la crise COVID afin d’être réalisable, dans le respect des mesures sanitaires prescrites et, éventuellement, adaptable, si nécessaire. Mais il doit aussi concerner principalement la jeune population gembloutoise (3-25 ans), tenter de privilégier un partenariat entre associations/acteurs gembloutois, être sans but lucratif. Il doit aussi s’inscrire dans l’un des axes suivants : l’amélioration du cadre de vie, le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels, l’amélioration de la qualité des animations proposées, la santé, les découvertes géographiques et culturelles, la transition numérique (soutien au développement des technologies du numérique et à leurs utilisations), l’environnement, ...

Infos et candidature : https://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/jeunesse/projets-jeunes/subside-jeune/appel-a-projet-subside-jeune?fbclid=IwAR2pzacz6yZsl4SQu-Y6sEMuv3D1dAp8MJzQYgVJbTlK8MwaCdGF1KLiZSw