Une toute nouvelle et fringante Ford Mustang Mach-E circulait de Sombreffe vers Namur quand, dans une courbe à Bothey (Gembloux), le véhicule a échappé au contrôle du conducteur. Il a dévié sur la gauche en pulvérisant une borne d’alimentation électrique et les boîtes aux lettres à hauteur du 213 de la chaussée de Nivelles. La voiture a fini sa course contre le pignon d’une bâtisse.

Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage, un véhicule logistique et une ambulance. Blessé, le conducteur a été admis en milieu hospitalier tandis que les pompiers sécurisaient les lieux. Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne ont dressé les constatations et une équipe d’Ores devait remettre en état la forme pulvérisée afin de régler l’approvisionnement en électricité dans les appartements concernés.