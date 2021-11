Depuis son adhésion à la « Convention des Maires » en 2013, la Ville de Gembloux s’inscrit dans une démarche continue en faveur du climat. Avec la mise en place de son 1er plan « Energie climat », elle visait une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 2006 à 2020, sur l’ensemble de son territoire. Pour atteindre cet objectif, diverses actions ont été entreprises par la commune : rénovation de bâtiments publics, opération « Rénov’Energie », thermographie aérienne, primes pour l’audit logement, etc.

Elle prend aujourd’hui un nouvel engagement : réduire d’au moins 40 % les rejets de CO2 d’ici 2030. Les citoyens sont invités à s’impliquer dans ce nouveau plan « Energie Climat ». Elle souhaite atteindre une meilleure efficacité énergétique, accroître le recours aux sources d’énergies renouvelables et de renforcer les changements et habitudes en s'adaptant aux incidences du changement climatique.

La Ville de Gembloux va ainsi mettre en place un nouveau « Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat » (PAEDC) en concertation étroite avec tous les acteurs de son territoire : citoyens, entreprises, monde agricole, etc. Dans ce cadre, le Service Energie fait appel aux citoyens pour proposer et prioriser des actions du futur PAEDC de la commune.

Une soirée d’informations et d’échanges sera organisée ce jeudi 18 novembre de 20 h à 22 h au Foyer Communal (place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux). Les actions réalisées à Gembloux entre 2000 et 2020 et les objectifs de réductions à l’horizon 2030 y seront présentés. La soirée sera suivi d’un débat.