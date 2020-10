Suite à la nomination de Georges Gilkinet en tant que Vice-Premier et Ministre de la Mobilité, Cécile Cornet devient la nouvelle parlementaire ECOLO élue sur la province de Namur. Elle siégera au parlement fédéral au sein du groupe bilingue que ECOLO forme avec GROEN.

Militante écologiste convaincue depuis plus de quinze ans, Cécile Cornet avait été désignée comme première suppléante sur la liste fédérale d’ECOLO par l’assemblée des militants écologistes.

Au sujet de la parlementaire, Ecolo indique : "C’est en devenant maman que le besoin de s’impliquer dans la construction d’une société plus juste et plus verte est devenu évident pour elle. Quatre enfants plus tard, Cécile Cornet est toujours autant portée par les valeurs écologistes et enthousiaste à mener cet engagement au Parlement Fédéral. Sociologue de formation, sa carrière professionnelle l’a amenée dans l’éducation permanente et populaire, dans l’associatif environnemental, en politique, et dans un syndicat, où elle a été formatrice. Elle a été aussi coprésidente de la régionale de Namur, et active au niveau local, ayant été Conseillère communale à Andenne durant 5 ans."

Cécile Cornet va prêter serment ce jeudi : « C’est avec dignité et espoir que j’aborde ce mandat : je veux donner du souffle à un engagement politique qui est souvent décrié . Face à ceux qui veulent la fin de la Belgique et de la solidarité, je suis confiante et fière de siéger dans le groupe ECOLO-GROEN, qui a pris ses responsabilités et décidé de donner un avenir à la Belgique et à la planète ».