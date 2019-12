Il donne de son temps toute l’année aux plus démunis de Namur même si Noël revêt une signification particulière à ses yeux.

Gérald Riboux, tout le monde le connaît dans le milieu de la rue et de l’action solidaire à Namur. Gégé, c’est un grand nounours à la grande gueule et l’œil humide. Électron libre, il n’est pas travailleur social même s’il a pratiqué le housing first avant que le concept ait un nom outre-Atlantique. "C’était il y a bien des années. Avec une amie agent immobilier, on a relogé 22 personnes de la rue. Avec 90 % de réussite", raconte-t-il à la fois fier et modeste. "On se débrouillait pour rendre visite, pour donner des repères afin qu’ils se réadaptent à une vie structurée, vraiment comme le programme Housing First sauf qu’on était tous bénévoles", se souvient celui qui estime que 60 à 70 % des personnes vivant dans la rue sont tout à fait aptes à retrouver une vie normale.

Gégé n’a jamais été inféodé à une quelconque structure même s’il se donne corps et âme où on a besoin de lui et où on lui laisse exprimer son franc-parler. Aujourd’hui, il fait la tournée des grands magasins pour récupérer les produits frais invendus à bord d’une camionnette frigo, qui seront ensuite triés et redistribués par l’ASBL Vivres.

Juste avant, il a passé beaucoup de temps à l’Espace Dignité. Ce dimanche, il passera une bonne partie de la journée derrière la gare de Namur, pour un pré-Noël avec les bénéficiaires du groupe de citoyens Humains et Solidaires qui assure des maraudes le dimanche. "C’est un jour où tous les accueils sont fermés. En plus, avec les fêtes, les gens de la rue auront encore moins d’endroits où se poser et se réchauffer", explique-t-il.

Gérald Riboux travaillait aux chemins de fer lorsqu’il est tombé malade vers 2010. Fibromyalgie. Douleurs. Impossibilité de continuer à travailler. Invalidité. "J’étais déprimé. J’avais mal ou alors j’étais abattu par les traitements. Je ne quittais plus le canapé. J’avais la petite cinquantaine et ma femme m’a mis un coup de pied au derrière. C’est alors que j’ai commencé le bénévolat, pour ne pas devenir vieux avant l’âge et drogué aux médocs", rigole-t-il. Résultat après quelques années : la maladie est toujours là mais ne nécessite plus autant de pilules. Le bénévolat n’est pas un don, mais un échange. Voire une vocation dans ce cas-ci.

Gégé n’est pas le genre de bonhomme à s’investir deux heures par semaine pour se donner bonne conscience. Quand il se lance, il plonge les mains dans le cambouis. C’est à la Croix-Rouge de Jambes qu’il a commencé à s’investir avant de donner une âme au local et une raison aux sans-abri d’user leurs semelles pour aller au 7, chemin du Trou Perdu (la véritable adresse de l’accueil Croix-Rouge de Namur, ça ne s’invente pas).

"J’ai toujours voulu être polyvalent, toucher à tout. Qu’il s’agisse de conduire des malades à l’hôpital, de visiter les personnes âgées seules…" Mais son truc, ce sont les SDF. Il noue un contact particulier. "Quand on faisait des réveillons de Noël, c’était chaleureux et bon enfant. On partageait des gâteaux, tartes, pizzas qui nous étaient offerts. Puis, c’était tout le monde au rangement et à la vaisselle." C’est quand on partage une tâche, d’égal à égal, que les langues se délient, que des masques tombent, que les vies se racontent, que les valises se posent enfin.

Journée de partage

Chaque dimanche, un groupe de citoyens qui se sont baptisés Humains et Solidaires s’installent à l’arrière de la gare de Namur pour un moment de convivialité autour d’un café et d’une pâtisserie. Ils essaient aussi de répondre aux besoins en couvertures, vêtements chauds, écharpes, gants, bonnets, chaussettes et vestes fourrées. Ce dimanche 22 décembre, peu avant Noël, les bénévoles resteront plus longtemps que d’habitude pour une grande journée de partage, devant la gare de Namur cette fois. "Si vous voulez faire une bonne action de Noël, nous cherchons deux personnes pour nous aider à monter les tonnelles dimanche matin ; pas besoin d’être grand et fort", lance Jean-Benoït Gilson. Gérald Riboux sera de la partie. "Les gens sont particulièrement généreux à Noël. Pour moi, c’est une fête de famille. Or, les personnes dans des situations très précaires ne voient pas toujours leur famille, même pour les fêtes. Il me tenait à cœur de faire quelque chose ensemble. C’est le bouche-à-oreille qui les fait venir", souligne-t-il.