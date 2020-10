Le tribunal correctionnel de Namur a condamné mercredi une habitante de Gesves à une peine de 10 mois de prison et à 3600 euros d’amende pour fraude à la sécurité sociale. La peine de prison est assortie d’un sursis de 3 ans. La prévenue devra rembourser 55.000 euros indûment perçus.

Gloria S. prétendait habiter seule à Gesves, alors qu'elle vivait la plupart du temps à Saint-Nazaire (ouest de la France) avec son compagnon et ses deux enfants. Elle touchait cependant des allocations familiales en France et en Belgique, en tant que cheffe de famille, prétendant qu'elle était séparée du père de ses enfants. Une enquête de voisinage de la zone de police des Arches a permis de déterminer que la prévenue n'était présente qu'exceptionnellement sur le territoire belge depuis 3 ans. Ce qui a été corroboré par l'analyse de ses extraits de compte: la plupart de ses achats et de ses pleins d'essence étaient bien réalisés près de Saint-Nazaire.

L'auditorat du travail obtient donc la restitution de 6.052 euros d'allocations familiales et de 49.000 euros d'allocations de chômage.