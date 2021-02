La Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a décidé d’étendre le classement de la Tour de Mont-Sainte-Marie à Gesves comme monument. Elle souhaite également établir une zone de protection autour de la chapelle. Celle-ci comprend les trois maisons qui l’entourent.

Tout le hameau, qui est un témoin représentatif d’une organisation sociétale des villages condruziens, sera donc protégé de toute construction ou intervention moderne.

L’origine de construction de la tour est imprécise. Elle est approximativement située entre le 11ème et le 12ème siècle et avait une fonction défensive et symbolique de l’autorité.

La chapelle au cœur du hameau a été classée en 1960 sans prendre en compte la tour. La Ministre a donc décidé de régulariser la situation et de lancer une procédure de classement de la tour. « L’intérêt historique et architectural est toujours présent. » précise-t-elle. Les deux édifices symbolisent les autorités qui dirigeaient le village à l’époque (la tour représentant le pouvoir temporel et la chapelle le pouvoir spirituel).

Une enquête publique, d’une durée de trois mois, sera prochainement lancée. À l’issue de celle-ci, l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) présentera une synthèse de tous les avis reçus. Si cette dernière est positive, un arrêté de classement sera proposé à la signature de la Ministre De Bue.