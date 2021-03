Triste spectacle lors du conseil communal de ce lundi soir à Andenne, les élus se sont littéralement insultés en plein direct (YouTube). En cause, le projet de construction d’un immeuble de 45 appartements à Petit-Waret.

Le conseiller Philippe Mattart avait allumé la mèche lors de son intervention, parlant d’un gros cafouillage, d’une lenteur affichée par la majorité en place pour prendre une décision sur ce dossier. Le bourgmestre prend ensuite la parole, accusant d’abord le conseiller Mattart d’avoir manipulé les citoyens, en usant notamment de son influence sur les réseaux sociaux pour jeter l’opprobre sur le Collège communal.

"Vous avez la volonté de politiser ce dossier. C’est inadmissible d’essayer par tous les moyens de faire pression sur le Collège. De plus, j’ai découvert avec stupéfaction les propos que vous avez mis sur les réseaux sociaux, ils sont au bord de la diffamation. Ils sont incorrects. Vous faites de la récupération politicienne en excitant les gens. Cela s’appelle de la manipulation. Les propos que vous avez écrit sont scandaleux. Vous avez écrit qu’il est hors de question de laisser cette politique immobilière de ghettoïsation s’installer à Andenne. Ghetto, c’est les Nazis ! Je ne vous traite pas de Nazis, mais vous insultez les gens qui sont pour vous dans les ghettos. Ce mot est inapproprié et inadmissible pour un élu démocrate. Je n’ai plus d’estime pour vous, vous avez perdu ma confiance" dit-il.

Fou de rage, le conseiller Mattart tente de répondre à cette attaque, mais le président du Conseil s’y oppose. Le ton monte…sans doute trop. "Monsieur le président, svp ! J'ai le droit de réponse. J’ai été insulté. Non, je n’ai pas trompé les riverains ! Mes propos ne sont pas diffamatoires… " On vous laisse regarder la vidéo. Les images parlent parfois d’elles-mêmes.

Projet refusé

La bonne nouvelle pour les riverains qui s’opposaient de longue date à ce projet, c’est que la commune a finalement refusé le permis d’urbanisme. Pour deux raisons : un problème de plan de plantation qui n’était pas satisfaisant par rapport à l‘écran de verdure qui préexistait. « Il ne répondait pas aux souhaits. De plus, ce 2ème projet était pire que le premier projet qui avait été déjà refusé dans le passé. Une telle longueur de bâtisse n’a pas sa place à Petit-Waret », dixit le bourgmestre, Claude Eerdekens.